Два подростка утонули в Ростовской области

Следователи проводят доследственную проверку по двум фактам гибели несовершеннолетних в водоемах Ростовской области

Первый инцидент произошел в Советском районе 1 июня. По данным следствия, 13-летний подросток утонул во время купания в реке Мертвый Донец. Следователи получили сообщение об обнаружении тела.

Другая трагедия случилась 3 июня в Красном Сулине. 17-летний парень нырнул с берега в Вербенское водохранилище и не смог всплыть на поверхность. Через несколько часов обнаружили его тело с признаками утопления.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.