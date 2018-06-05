Два подростка утонули в Ростовской области

Ростовская область

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Следователи проводят доследственную проверку по двум фактам гибели несовершеннолетних в водоемах Ростовской области

Первый инцидент произошел в Советском районе 1 июня. По данным следствия, 13-летний подросток утонул во время купания в реке Мертвый Донец. Следователи получили сообщение об обнаружении тела.

Другая трагедия случилась 3 июня в Красном Сулине. 17-летний парень нырнул с берега в Вербенское водохранилище и не смог всплыть на поверхность. Через несколько часов обнаружили его тело с признаками утопления.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Дети Происшествия Следственный комитет
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