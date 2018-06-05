Жителя Дагестана посадили на девять лет за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, который воевал на стороне международной террористической организации «Исламское государство»

Суд и следователи установили, что в середине лета 2015 года в сирийской Ракке мужчина вступил в ИГИЛ. Он участвовал в боевых действиях. В ноябре этого же года в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом». На основании запроса МВД по Республике Дагестан мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола. Его задержали в Германии и осенью 2017 года экстрадировали в Россию.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии общего режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.