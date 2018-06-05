В Адыгее проведут кастинг для съемок фильма «Батальон»

С 10 июня в течение месяца в Майкопе будут проходить съемки художественного фильма «Батальон»

Кинокомпании «Медведьфильмпродакшн», «Amedia» и «ИКа фильм» по заказу «НТВ» займутся съемками чеытрехсерийной телевизионной ленты.

«Военно-историческая картина расскажет о событиях 1999 года в Косово и захвате российскими десантниками аэропорта в Приштине», — сообщила генеральный директор кинокомпании «Медведьфильмпродакшн» Наталья Медведева.

В главных ролях — известные артисты, но их имена не раскрываются. В эпизодах заняты артисты Адыгеи. Для массовых сцен требуются мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, преимущественно восточной внешности. Кастинг состоится 5 июня в 11:00 в здании Национального театра Адыгеи.

Основной площадкой для съемок станет территория бывшего аэропорта в Майкопе, там уже устанавливают декорации. Съемки также пройдут в Горячем Ключе и Москве. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2019 году.