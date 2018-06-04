Союз десантников России сообщил, что советский летчик, пропавший без вести во время войны в Афганистане, найден живым

Данные о летчике, который был сбит в 1987 году, и изъязвил желание вернуться на родину, были переданы российской стороне коллегами из США, занимающимися поиском пропавших без вести, передает ТАСС.

По информации источников «Коммерсанта», речь идет о Сергее Пантелюке из города Батайска в Ростовской области. Он пропал во время войны в Афганистане 28 октября 1987 года в провинции Кунар. Его Су-17 предположительно был сбит из из ПРЗК. Самолет и летчика не нашли, все эти годы он числился пропавшим без вести.

В Батайске его ждут жена Ирина и 31-летняя дочь Лариса — самолет был сбит через четыре месяца после ее рождения, пишет «Московский комсомолец». Также издание сообщает, что пропавший летчик якобы находится в плену со времен войны.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значатся три советских летчика. Помимо Пантелюка он назвал фамилии Михайлов и Самойлов.

Член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в случае, если мужчина решит вернуться в Россию, ему будет оказана вся необходимая дипломатическая и юридическая помощь.

«Если подтвердится информация о том, что пропавший более 30 лет назад в Афганистане советский летчик ищет контактов с родиной, наше государство, несомненно, окажет этому человеку всемерную дипломатическую, юридическую и иную поддержку в возвращении к своим близким», — цитирует Морозова «Интерфакс».