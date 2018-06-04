Житель Кубани попал под следствие за контрабанду денег из Украины

Таганрогская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который пытался нелегально ввезти в Россию более 2 млн рублей

Мужчина прибыл на автомобиле «Лада» на Куйбышевский таможенный пункт с территории Украины 22 мая.

«При въезде на территорию Евразийского экономического союза гражданин пассажирскую таможенную декларацию не подал, проследовав по специальной полосе для транспортных средств "зеленый коридор". В ходе контроля сотрудники таможни и погрануправления ФСБ обратили внимание на спортивную сумку, находящуюся в багажном отделении, в которой обнаружили более 2,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 200 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств). Денежные средства изъяты.