В Краснодаре на время ЧМ вместо 14-го автобуса пустят троллейбусы и изменят их маршрут

В Краснодаре с 5 июня по 10 июля на 14-м маршруте автобусы заменят троллейбусами, а также временно изменят схему движения маршрута

«Замена на троллейбусы на этом маршруте пройдет для обеспечения предоставления транспортных услуг во время проведения спортивных мероприятий в ходе проведения чемпионата мира по футболу», — пояснил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В связи с тем, что троллейбусы не смогут проехать по ул. Тургенева, где идет ремонт, изменится их маршрут — они будут ходить до конечного остановочного пункта «ЦКР» вместо бальнеолечебницы. От депо на ул. Сормовской они проследуют по Селезнева, Ялтинской, Северной, Рашпилевской, Калинина и Октябрьской.

При этом для того, чтобы не ухудшать транспортное обслуживание жителей Фестивального микрорайона, с 5 июня будет скорректирована схема движения автобуса № 2. Движение от ул. Котовского к ул. Атарбекова будет организовано по следующей схеме: Котовского, Гагарина, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Гагарина, Воровского и далее по обычному маршруту.