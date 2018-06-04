«Сочи Парк» представил восемь новых шоу

С 1 июня в программе первого тематического парка России «Сочи Парк» появились новые представления

Повод для премьер — начало высокого туристического сезона и день рождения «Сочи Парка», которому в первый день лета исполнилось четыре года.

«Гости парка 1 июня первыми смогли оценить восемь премьер. В каждом из представлений, проходящих в разных локациях парка, есть своя изюминка. Премьеры можно увидеть ежедневно весь сезон, их посещение входит в единый входной билет», — рассказали в пресс-службе парка.

Так, иллюзионист шоу «Волшебство начинается» Владимир Полищук демонстрирует элементы ментальной магии, левитацию и единственный в России трюк с появлением вертолета. Акробаты представлений Aqua Circus и «Воздушные силачи» выполняют экстремальные элементы на батутах. Артисты шоу мыльных пузырей «Давай полетаем» и маги «Мира волшебства» показывают трюки для самых маленьких гостей. В резиденцию Бабы Яги приглашает рассказчица Дуняша, чтобы показать настоящий уличный спектакль «Сказки на лавочке».

На закате проходит мультимедийное фонтанное представление «В поисках пера Жар-птицы» в собственном акватеатре «Сочи Парка». А завершает день вечернее анимационное шоу «Волшебных снов» на Аллее Огней.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июня в парке открылась «Страна Медведия» — детский развлекательный комплекс для самых маленьких. Здесь на площади в 1 тыс. кв. метров расположены восемь детских игровых площадок и аттракционов, сувенирная лавка и семейное кафе «Сытый Мишка». Сюда можно попасть как из «Сочи Парка», так и с улицы Международной, где открыт отдельный вход.

Весь июнь действует акция — бесплатное посещение «Страны Медведии» для гостей гостиничного комплекса «Богатырь» и посетителей парка, купивших единый входной билет полного дня.