В Краснодаре запретят остановку машин на участке Кубанской Набережной

В Краснодаре на улице Кубанской Набережной с 25 июня начнет действовать запрет на остановку и стоянку автотранспорта

По четной стороне Кубанской Набережной на участке от дома № 222 до улицы Тургенева установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин. Эта мера призвана увеличить пропускную способность улицы и обеспечить безопасность дорожного движения на участке с интенсивным транспортным потоком, объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

К 25 июня специалисты должны завершить установку дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Краснодаре установили знаки, запрещающие остановку и стоянку машин на улицах Садовой, Тополиной, Московской, Горького и Герцена. В мае ввели запрет на остановку машин на участке улицы Селезнева, а также водителям запретили парковаться на конечной остановке улицы Сормовской.