На курорте «Роза Хутор» запустили программу с квестами и викторинами «Детская горная академия»

В Сочи на курорте «Роза Хутор» 2 июня открыли «Детскую горную академию»

Проект представляет собой интерактивные занятия для детей о мире гор. Они проходят в игровом формате в виде квестов и викторин. Посещать академию могут дети от 4 до 15 лет. Им будут рассказывать о горном туризме, местной флоре и фауне. Запланированы лабораторные исследования по изучению природы, сообщили в пресс-службе курорта.

Каждый день дети смогут посещать более десяти занятий, направленных на интеллектуальное развитие и приобретение практических навыков поведения в горах. По воскресеньям для слушателей академии организуют маршрут до «Йети парка». Там участники будут работать с дневником исследователя. В программе — встреча с Йети и прохождение одного маршрута на веревочном городке «Йети джунгли».

«Завершив постолимпийский период, курорт приступил к реализации программы устойчивого развития. Мы сосредоточились на том, чтобы совершенствовать сервис, расширять туристические продукты и услуги, наполнять курорт новыми релаксационными, культурными, экологическими, социально-значимыми событиями и программами», — сказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.