Краснодарскую школу-интернат посетили волонтеры НИПИГАЗа

В Краснодаре директор по управлению персоналом и организационному развитию НИПИГАЗа Андрей Чепурнов и активисты-волонтеры компании посетили школу-интернат № 15

«В таком учреждении могут работать только неравнодушные люди с открытым сердцем. Они не просто организовывают образовательный процесс "особенных детей", но и каждый день дарят им радость и счастье. Мы с удовольствием присоединяемся к команде педагогов школы и постараемся сделать жизнь ребят еще лучше и интереснее», — прокомментировал Андрей Чепурнов.

Директор школы Елена Лосева познакомила гостей с историей создания интерната, рассказала о направлениях и программах обучения детей, познакомила с преподавательским составом и учащимися. Гости посетили классы, осмотрели поделки, которые ребята делают своими руками. Им показали интерактивный пол «Непоседа», приобретенный школой в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула Хороших Дел». В 2018 году проект «Приобретение интерактивного пола "Непоседа"», представленный школой на конкурс социально значимых проектов программы, был признан победителем.

«Совместные с НИПИГАЗом мероприятия помогают осуществить мечты каждого ребенка, а участие в благотворительных программах не только укрепляет материально-техническую базу школы-интерната, но помогает идти в ногу с современными образовательными технологиями. Наши воспитанники всегда рады встрече с неравнодушными людьми, которые помогают им в социализации, и поддержке в этом непростом для них мире», — сказала Елена Лосева.