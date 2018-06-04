В Сочи трансляцию матчей ЧМ-2018 будут показывать на экране площадью 91 кв. метр

Краснодарский край

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В Сочи прямую трансляцию матчей чемпионата мира по футболу будут вести на экране размером 13 на 7 метров, что составляет 91 кв. метр

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Об этом журналистам сообщили в ходе пресс-тура на строящуюся площадку фестиваля болельщиков 4 июня. Завершить работы и провести тестовый запуск экрана планируется до конца недели.

Отмечается, что экран имеет максимальную контрастность, чтобы оставаться ярким в солнечную погоду. Общий вес всех металлических конструкций площадки составляет 150 тонн, вес балласта — около 200 тонн, сцена весит 87 тонн. Для энергообеспечения фестивальной площадки понадобится 1,8 мегаватт электричества и километры проводов.

«Все сложные работы уже остались позади. Мы учли все особенности — возможные шторма, сильный ветер — и усилили конструкцию», — рассказал шеф-монтажник Роман Заика.

Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».

Болельщики Сочи Футбол ЧМ-2018

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