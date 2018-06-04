В Адыгее на строительство сельского дома культуры направят более 51 млн рублей

В Адыгее началось строительство нового дома культуры в ауле Ходзь

Он будет возведен в течение трех лет по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». На эти цели направят более 51 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Кроме того, в июле 2018 года завершается реконструкция двух сельских домов культуры. Она проводилась за счет средств резервного фонда президента РФ. Почти 19,5 млн рублей направлены на капитальный ремонт здания ДК в поселке Новом, более 12,7 млн рублей — на ремонт ДК в станице Дондуковской. На выделенные средства там заменена кровля, отопительная система, электропроводка, произведена отделка внутренних помещений, фасада.

«Нам удалось решить вопросы реконструкции и строительства ряда значимых объектов. Но важно работать на перспективу. И уже сегодня нужно ставить перед собой новые задачи, заранее продумывать источники финансирования проектов, варианты их реализации. Для этого необходимо активней взаимодействовать с федеральным центром, эффективней осваивать бюджетные средства», — поставил задачи глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, всего в Адыгее насчитывается 128 сельских Домов культуры, во многих требуется проведение капитального ремонта.