В России планируют увеличить количество сотрудников МЧС

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Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что численность ведомства собираются увеличить

Он пояснил, что сейчас необходимо проработать кадровые вопросы. По словам министра, нужно назначить такое число сотрудников, которое позволит подразделениям эффективно выполнять свои задачи.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что численность спасателей будет увеличена.

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Зиничева в состав Совета безопасности. Путин поручил усилить пожарную безопасность в общественных местах, сообщает RT.

Безопасность МЧС
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