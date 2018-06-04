В Северной Осетии парень на автовокзале избил 70-летнего мужчину

В Алагирском районе Северной Осетии 18-летний парень избил пенсионера

В центральную районную больницу доставили 70-летнего мужчину. У него были множественные травмы и ушибы. Медики сообщили об этом в полицию.

Участковые провели проверку, во время которой опросили очевидцев. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель Алагира. Молодого человека задержали. Он признался, что избил пенсионера. Парень рассказал, что в районе автостанции из-за возникшей личной неприязни ударил несколько раз пожилого мужчину.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.