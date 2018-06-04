Сотрудники ФСБ изъяли в квартире жителей Краснодара наркотики на 8 млн рублей

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли продажу синтетических наркотических средств в Краснодаре

Установлено, что подозреваемые жители Краснодара получали крупные партии наркотиков, после чего фасовали их на более мелкие и осуществляли незаконный сбыт через интернет. В процессе осмотра их квартиры оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон массой более 4 кг на сумму около 8 млн рублей.

Справка: N-метилэфедрон — синтетический наркотик, психостимулятор. В практике возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, крупным размером N-метилэфедрона, согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении размеров наркотических средств и растений», считается от одного грамма, особо крупным — от 200 граммов. Для сравнения: крупный размер героина — 2,5 грамма, особо крупный — 1000 граммов.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на выяснение обстоятельств, сообщают в пресс-службе ведомства.