Власти Ростова рассказали, когда заработает система платных парковок

После принятия изменений в статью закона «О полиции» в Ростове водителей начнут наказывать за неоплату парковки

Как сообщается на сайте мэрии города, после того как в окончательной редакции будет принят законопроект «О полиции», власти планируют получить доступ к персональным данным водителей. Это нужно для привлечения к ответственности за неоплату парковки. В апреле 2018 года Госдума РФ в первом чтении уже рассмотрела законопроект о внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О полиции».

«Проект платного парковочного пространства в городе, несмотря на сегодняшние сложности с получением персональных данных водителей, планируется продолжать», — цитирует пресс-служба ведомства главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.

В городе систему платных парковок ввели два года назад. Сейчас действует 5,6 тыс. парковочных мест. Водители могли не оплачивать парковку, потому что административные комиссии не имели права штрафовать из-за отсутствия базы данных водителей.