В Ростовской области на трассе машина насмерть сбила человека
Ночью 3 июня на трассе М4 «Дон» в Красносулинском районе женщина за рулем Nissan Almera насмерть сбила пешехода
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, сбила пешехода. По предварительным данным, он переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Пешеход погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.
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