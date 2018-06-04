В Ростовской области на трассе машина насмерть сбила человека

Ночью 3 июня на трассе М4 «Дон» в Красносулинском районе женщина за рулем Nissan Almera насмерть сбила пешехода

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, сбила пешехода. По предварительным данным, он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.