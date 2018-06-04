В Краснодаре высотность строящегося дома на улице Буденного снизят до десяти этажей

В Краснодаре на улице Буденного в строящемся многоквартирном доме уменьшат высотность

Соответствующее письмо направил глава компании «Нефтестройиндустрия-Юг» Геннадий Ушаков мэру Краснодара Евгению Первышову. Застройщик сообщил, что компания готова уменьшить высоту дома с 12 до 10 этажей.

«Строительству в центре Краснодара уделяют большое внимание. По поручению губернатора Кубани вместе с застройщиком провели работу по снижению высотности здания», — сказал Первышов.

Первоначально застройщик предполагал возводить на улице Буденного, 182 здание высотой 18 этажей. При получении разрешения на строительство высотность снизили до 12 этажей. Само разрешение выдали в декабре 2016 года.

Сейчас представители компании начинают работать над проектной документацией, в которой будет предусмотрен демонтаж уже построенных монолитных конструкций. В проект внесут изменения с учетом новых параметров. После этого проведут государственную экспертизу. Затем застройщик обратится в департамент архитектуры и градостроительства за внесением изменений в разрешение на строительство. В документе будет указано уже десять этажей.

Строящийся дом относится к жилью элитного класса. В нем будет 20 квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.