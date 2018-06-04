В Ростовской области электричка протаранила автомобиль

Ростовская область

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В Ростовской области 3 июня произошло ДТП на железнодорожном перегоне Синявская — Морская

По предварительным данным, авария случилась около 13:00. Электропоезд врезался в легковой автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд. Никто не пострадал, пассажиры не обращались за медицинской помощью.

ДТП не повлияло на график движения поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

ДТП Железная дорога
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