Семьи убитых при защите храма в Грозном полицейских получили по миллиону рублей

Власти Чечни отчитались, что семьям убитых в Грозном полицейских выдали по миллиону рублей

Пресс-служба главы и правительства Чечни сообщила, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил денежные средства в поддержку родным погибших и пострадавших во время нападения на храм Михаила Архангела в Грозном полицейских. Уточняется, что отцу погибшего старшего сержанта полиции Владимира Горского и жене погибшего старшего сержанта Кайрата Рахметова дали по одному миллиону рублей, а семьям раненых Владимира Дементьева и Николая Горбунова — по 500 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, 19 мая в Грозном четверо вооруженных боевиков напали на храм Архангела Михаила и пытались захватить заложников. Сообщалось, что нападавшими были три уроженца Чечни и житель Ингушетии. В результате перестрелки были убиты все четверо бандитов, а также двое полицейских и один прихожанин храма. Владимир Горский и Кайрат Ахметов были похоронены на родине, в Саратовской области, сообщал «Кавказский узел».

Рамзан Кадыров призвал не возлагать всю ответственность за теракт на «Исламское государство»: по его мнению, это уводит расследование в сторону от реальных покровителей [насилия].