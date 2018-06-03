Спецслужбы рассказали об убийстве главаря «цумадинской» банды в Дагестане
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об убийстве причастного к терактам бандита в Дагестане
У спецслужб появилась информация о том, что в лесу вблизи поселка Кванада Цумадинского района Республики Дагестан находится «бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. После этого было принято решение о проведении контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАК.
После того, как обнаруженный мужчина отказался сложить оружие и вступил в перестрелку со спецназом ФСБ, он был убит ответным огнем. По данным НАК, предварительно убитый опознан как главарь «цумадинской» (по названию района) банды. Спецслужбы сообщают, что на месте перестрелки обнаружен автомат и боеприпасы к нему.
Потерь среди личного состава участников КТО нет, никто из мирных граждан не пострадал.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2018 года в Цумадинском районе Дагестана уже вводили режим КТО.
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