Мониторинговые группы и заграждения будут бороться с машинами туристов на пляжах Анапы

В Анапе с 1 июня принимаются новые меры для воспрепятствования проезду автомобилей отдыхающих на пляжи

С 1 июня по пляжам Анапы ходят мониторинговые группы. Постоянное наблюдение направлено на санитарное состояние, выявление несанкционированной торговли и ограничение въезда на пляж.

«И в каждом проезде к морю (на Пионерском проспекте их 15) установлены инженерные заграждения. Таким образом проезд будет доступен только для спецтехники и экстренных служб», — рассказала порталу Юга.ру начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Анапы Роксана Бакуменко.

Мониторинговые группы будут работать и в других поселениях, входящих в состав муниципального образования «город-курорт Анапа», в том числе в станице Благовещенской.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года на совещании по подготовке к курортному сезону мэр Анапы Юрий Поляков рассказал: организацией парковки на пляжных территориях город занимается совместно с краевым департаментом имущественных отношений.

В июне 2016 года Анапский горсуд запретил взимать деньги за въезд на Бугазскую косу и устанавливать там шлагбаумы. После того, как заграждение убрали приставы, на его месте предприниматель растянул цепочку и продолжал зарабатывать все лето.

К декабрю 2017 года мэрия Анапы подготовила проект устройства территории на Бугазской косе, который запретит съезд автомобилей к пляжу.