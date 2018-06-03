Праздничный карнавал открыл курортный сезон в Геленджике

Краснодарский край

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2 июня в Геленджике традиционным карнавалом открылся летний курортный сезон

В городе-курорте прошли массовые гуляния, в том числе на площадках туристического фестиваля «Античное наследие России». Как сообщали Юга.ру, карнавал в 2018 году стал для Геленджика уже 42-м по счету: первый прошел 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения».

Главным событием карнавала стало шествие костюмированной колонны. В этом году в нем приняли участие полторы тысячи артистов со всей России и около 30 декорированных платформ. Праздник по традиции завершился большим фейерверком над Геленджикской бухтой и гала-концертом на центральной площади курорта.

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