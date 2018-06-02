На Кубани стартовал фестиваль «Античное наследие России»

В Темрюкском районе Краснодарского края состоялось официальное открытие туристического фестиваля «Античное наследие России»

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что фестиваль позволит жителям и гостям Кубани узнать много новой информации об истории юга России, получить яркие впечатления и проникнуться духом древней цивилизации.

«В крае стартовало одно из наиболее знаковых событий в этом году — туристический фестиваль "Античное наследие России". Мы ожидаем, что площадки фестиваля примут около 50 тысяч гостей не только из края, но и всей страны и Греции», — сказал губернатор.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония закладки «Амфоры памяти» — послания потомкам с участием официальных лиц России, Греции и Краснодарского края. Послание на русском и греческом языках, в котором сказано, что именно развитие туризма как нельзя лучше способствует сближению людей, а также о необходимости помнить свои корни, запечатали в амфоре и передали на хранение Научно-культурному центру «Фанагория». Прочесть его можно будет в 2118 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль «Античное наследие России» организован в рамках перекрестного года туризма Россия–Греция. Он пройдет с 1 по 12 июня на территориях, где располагались античные города -в станице Тамань Темрюкского района (Гермонасса), Анапе (Горгиппия), Геленджике (Торик), Новороссийске (Бата), а также в Краснодаре.

В целом в эти дни в регионе пройдет более 50 мероприятий фестиваля. В его рамках будут работать тематические площадки «История и культура», «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Спорт и олимпийское движение» и другие.

На площадках пройдут выставки и концерты, ярмарки изделий греческих и русских народных промыслов, организуют мастер-классы по изготовлению гончарных изделий, одежды и аксессуаров, косметических средств. Гости «Античного наследия России» смогут продегустировать блюда, приготовленные по старинным рецептам, продукты кубанских производителей и принять участие в мастер-классах от греческих шеф-поваров.

Будет работать выставка античного оружия и доспехов, гладиаторские поединки, показательные выступления мастеров фехтования и джигитовки. Кроме того, гости смогут попробовать себя в метании копья и стрельбе из лука, сдать «Античное ГТО», принять участие в горном марафоне. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте мероприятия.