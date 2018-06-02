В амфитеатре парка «Краснодар» покажут «Крестного отца»
2 и 3 июня в амфитеатре городского парка «Краснодар» пройдет показ двух частей гангстерской драмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец»
2 июня покажут вторую часть саги 1974 года, 3-го — третью, снятую в 1990 году.
Начало сеансов в 20:30, возрастное ограничение 16+.
«Крестный отец» — Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Главную роль в картине исполняет Аль Пачино. Вторая часть получила широкое признание критиков, некоторые считают его превосходящим оригинал 1972 года. Фильм получил одиннадцать номинаций на «Оскар» (выиграв в шести категориях) и стал первым сиквелом, получившим награду за Лучший фильм.
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