В Каневском районе из-за ДТП станица осталась без газа
Жители станицы Новодеревянковской Каневского района Кубани в ночь на 2 июня остались без газоснабжения
Газопровод был поврежден в результате ДТП около 4:20.
«На улице Заречная в результате ДТП поврежден стальной газопровод высокого давления. В 4:50 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 1250 абонентов», — сообщили в Минэнерго РФ.
Сейчас специалисты работают над устранением аварии.
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