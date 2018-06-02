В Каневском районе из-за ДТП станица осталась без газа

Жители станицы Новодеревянковской Каневского района Кубани в ночь на 2 июня остались без газоснабжения

Газопровод был поврежден в результате ДТП около 4:20.

«На улице Заречная в результате ДТП поврежден стальной газопровод высокого давления. В 4:50 поврежденный участок газопровода перекрыт, прекращено газоснабжение 1250 абонентов», — сообщили в Минэнерго РФ.

Сейчас специалисты работают над устранением аварии.