К проекту по добровольной маркировке продуктов «Светофор» на старте присоединилась только одна компания

1 июня в России стартовал государственный проект по маркировке продуктов питания в зависимости от уровня содержания соли, сахара и трансжиров

Как сообщали Юга.ру, согласно проекту, в магазинах появятся полки с товарами, отмеченными красным, желтым или зеленым цветами — в зависимости от уровня содержания соли, сахара, трансжиров и жирных кислот с учетом рекомендованных Роспотребнадзором суточных норм потребления этих веществ. Это позволит потребителю сделать осознанный выбор при покупке продуктов и сформировать здоровый рацион.

Первым и пока единственным участником пилотного проекта стала компания ООО «Юнилевер Русь» (российское подразделение международного концерна Unilever), разместившая маркировку на упаковках трех марок своего мороженого — Ekzo, Carte D’Or и Max.

Роспотребнадзор, выступивший с инициативой «Светофора» еще в 206 году, рассчитывает, что в будущем цветовая маркировка станет обязательной и будет включена в требования техрегламентов. Но для этого сначала необходимо согласовать ее с странами — партнерами по ЕАЭС, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что у проекта добровольной маркировки нет ограничения по времени, производители могут подключиться к нему тогда, когда будут готовы их производственные мощности. Ранее крупные ретейлеры и производители заявляли о готовности принять участие в эксперименте.

При этом в Роспотребнадзоре предупредил производителей о наказании за нарушение маркировки — такое действие подлежит административному наказанию. Руководитель ведомства, главный санитарный врач РФ Анна Попова уточнила, что проект запускается на основании расчетов ученых Академии наук и Роспотребнадзора, которые определили, сколько человеку в сутки нужно соли, сахара и жиров, в результате чего была предложена маркировка из трех цветов. Ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации пищевой продукции вместе с ФИЦ НИИ питания и биотехнологии.

Попова подчеркнула, что маркировка не делит продукты на плохие и хорошие.

«Зеленая маркировка означает, что это продукты, которые можно есть практически без ограничений, в разумных, безусловно пределах. Желтая — продукты, которые стоит покупать и употреблять, внимательно соотнося их с состоянием своего здоровья, а красная — продукты, в которых обязательно нужно посчитать: полезно ли это мне и сколько мне можно этого съесть», — цитирует Попову «Интерфакс».