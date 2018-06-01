На Кубани глава сельского поселения установил себе надбавку 150%

На главу сельского поселения в Новокубанском районе завели уголовное дело по подозрению в присвоении денег

По версии следствия, в октябре 2012 года глава Бесскорбненского сельского поселения распорядился установить ему ежемесячную надбавку к окладу в размере 150% за особые условия службы. В результате за период января 2014 по декабрь 2016 года он незаконно присвоил более 360 тыс. рублей бюджетных средств, то есть надбавка составила около 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).

Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура района инициировала перед советом депутатов сельского поселения решить вопрос об отставке главы за несоблюдение закона о противодействии коррупции, прередает пресс-служба краевой прокуратуры.