В Сочи школьники сделали сотню мячей к ЧМ-2018

Краснодарский край

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Сочинские школьники к чемпионату мира по футболу изготовили около 100 мячей

На площади Искусств в рамках праздника «Нас объединяет футбол» 1 июня провели выставку работ под открытым небом. На акцию пришли около 1,6 тыс. школьников.

«Сочинские школьники в третьей и четвертой четверти стали участниками акции "Навстречу чемпионату мира по футболу". Одним из ее заданий было сделать футбольные мячи в различных техниках: из бумаги, картона или любого другого материала. Сочинские школьники проявили максимум фантазии», — рассказали в управлении по образованию и науке администрации.

Праздник завершился танцевальным флешмобом «Болей с открытым сердцем».

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