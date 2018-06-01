В Сочи школьники сделали сотню мячей к ЧМ-2018
Сочинские школьники к чемпионату мира по футболу изготовили около 100 мячей
На площади Искусств в рамках праздника «Нас объединяет футбол» 1 июня провели выставку работ под открытым небом. На акцию пришли около 1,6 тыс. школьников.
«Сочинские школьники в третьей и четвертой четверти стали участниками акции "Навстречу чемпионату мира по футболу". Одним из ее заданий было сделать футбольные мячи в различных техниках: из бумаги, картона или любого другого материала. Сочинские школьники проявили максимум фантазии», — рассказали в управлении по образованию и науке администрации.
Праздник завершился танцевальным флешмобом «Болей с открытым сердцем».
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