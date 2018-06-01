В МВД опровергли информацию о недействительности 1,5 млн паспортов россиян

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В Министерстве внутренних дел России опровергли информацию о том, что из-за сбоя в базе данных 1,5 млн российских паспортов ошибочно стали считаться недействительными

В пресс-службе МВД подтвердили, что проблема со статусом паспортов, возникшая во время объединения баз данных, существует. Однако число документов, ошибочно считающих недействительными, незначительно. В ведомстве не назвали точную цифру, но отметили, что это в разы меньше, чем в сообщениях СМИ, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали, что в России из-за сбоя в базе данных 1,5 млн паспортов ошибочно стали считаться недействительными.

Полиция
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