Власти Адыгеи предложили построить в республике дорогу в обход Краснодара

Адыгея, Краснодарский край

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Руководство Адыгеи выступило с инициативой построить в пределах республики соединительный участок дороги от Дальнего Западного обхода до Южного обхода Краснодара

Этот вариант участка дороги глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил 1 июня с руководителем «Автодора» Сергеем Кельбахом.

Предполагается, что объездной участок в Адыгее соединит трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин и Краснодар — Новороссийск. Таким образом, водители смогут в обход краевой столицы проехать к участку дороги Краснодар — Новороссийск в районе поселка Энем.

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Это предложение рассмотрят 8 июня на совещании в Краснодаре, которое состоится с участием председателя правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» и руководителей Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил главу «Автодора» помочь со строительством Дальнего западного обхода Краснодара и альтернативной дороги к побережью Черного моря Краснодар — Абинск — Кабардинка.

Дороги Строительство
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