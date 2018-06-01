Жителя Чечни посадили на 22 года за убийство сотрудника Росгвардии и двоих военных
В Чечне суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого обвинили в убийстве сотрудника Росгвардии и еще двоих военнослужащих
Следствие и суд установили, что в октябре 2016 года в Шалинском районе мужчина и двое его сообщников с оружием напали на сотрудника Росгвардии. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленники похитили его табельное оружие.
В январе 2017 года в Шалинском районе мужчина и его сообщники приняли участие в боевом столкновении с сотрудниками правоохранительных органов. В результате погибли двое военнослужащих.
Суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима. Предусмотрено ограничение свободы на два года и штраф в 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.
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