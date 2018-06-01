В поселке Пригородном под Краснодаром пристройку к школе откроют в 2019 году

В Краснодаре продолжают строительство нового корпуса на 400 мест к школе № 81 в поселке Пригородном и детского сада на 250 мест в поселке Индустриальном

Мэр Евгений Первышов проверил ход работ на возводимых объектах.

«Потребность в расширении школы назрела давно, именно поэтому приняли решение о строительстве нового корпуса. Однако сейчас на этом объекте видно отставание, подрядчику его можно и необходимо наверстать. Увеличить количество рабочих, а нашему технадзору — в постоянном режиме контролировать темпы работ. Находиться здесь нужно ежедневно. В этом году корпус должен быть завершен, чтобы уже в 2019-м принять новых учеников», — сказал глава города.

Пристройку к школе № 81 на улице Сербской возводят с декабря 2017 года. Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные сети на всех этажах, кладут кирпич наружных и внутренних стен на нескольких блоках здания.

Руководитель компании-подрядчика сообщил мэру, что отставание наверстают за месяц. Вопросы строительства школы Первышов обсудил с жителями поселка. Исполняющий обязанности главы администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба пояснил, что сейчас часть детей поселка ездят на автобусах в другие школы. Открытия нового корпуса в Пригородном очень ждут. По словам главы города, будет сделано все, чтобы к следующему Дню защиты детей новый корпус ввели в эксплуатацию.

Также в Пригородном 1 июня открыли спортивную площадку. За день ее посетили около 120 детей. Площадка включает поле для футбола и других игровых видов спорта. По периметру расположены скамейки, установлен спортивный инвентарь.

Мэр проверил ход строительства детского сада в поселке Индустриальном на улице Фанагорийской. Работы ведут с августа 2017 года. Здание полностью построили. Сейчас специалисты занимаются отделкой фасада. Также ведут штукатурные работы в помещениях первого и второго этажей. Рабочие начинают монтировать конструкции навесного фасада, устанавливают сети электроснабжения, обустраивают навесы и ограждение территории.

«На контрасте видно, что там, где подрядчик правильно организовал работы. Результат заметен. Детский сад строят хорошими темпами, важно, что параллельно с возведением здания идут работы по обустройству ограждения, возводятся беседки и навесы на территории. Это — один из образцов для подрядных организаций, который можно использовать для обмена опытом», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.