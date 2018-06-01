В первые выходные лета на Кубани прогнозируют дожди
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 2 и 3 июня
По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные днем и вечером в горах и предгорьях будет идти кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью ожидается 8-13 °С, местами в восточной части края похолодает до 3-8 °С. Днем субботы будет 20-25 °С, в воскресенье воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 5-10 м/с, 2 июня порывы местами будут достигать 14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет ясная погода. Ночная температура — 12-16 °С, днем термометры покажут 23-27 °С. Ветер — 2-4 м/с.
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На Черноморском побережье 2 июня в районе Сочи местами ожидается кратковременный дождь. Ночью будет 14-19 °С, в субботу днем — 22-27 °С, в воскресенье прогнозируют 24-29 °С. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. На участке Анапа — Геленджик усиление до 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура морской воды от Анапы до Новороссийска — 17-18 °С, в Ейске и Темрюке — 20 °С, на участке от Туапсе до Сочи 21-22 °С.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 2 июня будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.
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