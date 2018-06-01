В первые выходные лета на Кубани прогнозируют дожди

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 2 и 3 июня

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные днем и вечером в горах и предгорьях будет идти кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью ожидается 8-13 °С, местами в восточной части края похолодает до 3-8 °С. Днем субботы будет 20-25 °С, в воскресенье воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 5-10 м/с, 2 июня порывы местами будут достигать 14 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет ясная погода. Ночная температура — 12-16 °С, днем термометры покажут 23-27 °С. Ветер — 2-4 м/с.