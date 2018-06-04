В Краснодаре пройдет конференция Fujitsu «Строим ЦОД будущего вместе»

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 июня состоится конференция Fujitsu под лозунгом «Строим ЦОД будущего вместе»

Программа мероприятия опубликована на сайте компании. Там же можно зарегистрироваться, участие для IT специалистов бесплатное.

Участникам конференции эксперты Fujitsu расскажут об инновационных решениях в области высокопроизводительных вычислений, безопасного хранения и обработки данных, применения виртуализированных сред. Они подскажут, как найти решение для построения центра обработки данных, масштабировать ЦОД с ростом компании и адаптировать IT-инфраструктуру к условиям и требованиям бизнеса.

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