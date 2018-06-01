Новая кольцевая развязка появится на одном из самых загруженных участков Ростова

В Ростове после ЧМ на пересечении улиц Особенной, Зрелищной и Оганова появится кольцевая развязка

Согласно документу на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составляет более 15 млн рублей, деньги выделят из бюджета города. Во время ремонта пересечение трех улиц полностью перекрывать не будут.

Все работы по подготовке проектной документации должны быть выполнены до 10 декабря этого года.

Перекресток Оганова, Особенной и Зрелищной — один из самых загруженных в городе, там часто образуются пробки.