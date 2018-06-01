В начале июня власти планируют закончить благоустройство главной улицы Ростова

Ростовская область

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В Ростове в начале июня планируется завершить благоустройство Большой Садовой

Как сообщает пресс-служба администрации города, особое внимание было уделено озеленению: на улице было высажено почти 200 деревьев, 10 тыс. кустарников и положено более 7 тыc. кв. метров газона. 

«Для удобства горожан были установлены 265 лавочек различной конфигурации со спинкой и без с применением современных природных материалов: дерево, металл, камень. Кроме того, улицу украсили 50 авторских вазонов для цветов»,— говорится в сообщении.

Работы по благоустройству улицы начались в прошлом году. Была произведена реконструкция проезжей части, ремонт плиточного покрытия и озеленение улицы.

Благоустройство Ростов-на-Дону
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