В начале июня власти планируют закончить благоустройство главной улицы Ростова

В Ростове в начале июня планируется завершить благоустройство Большой Садовой

Как сообщает пресс-служба администрации города, особое внимание было уделено озеленению: на улице было высажено почти 200 деревьев, 10 тыс. кустарников и положено более 7 тыc. кв. метров газона.

«Для удобства горожан были установлены 265 лавочек различной конфигурации со спинкой и без с применением современных природных материалов: дерево, металл, камень. Кроме того, улицу украсили 50 авторских вазонов для цветов»,— говорится в сообщении.

Работы по благоустройству улицы начались в прошлом году. Была произведена реконструкция проезжей части, ремонт плиточного покрытия и озеленение улицы.