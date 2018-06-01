В Адыгее высадят тысячу саженцев самшита
В Адыгее пройдет очередная акция по увеличению площади самшита в дикой природе в рамках реализации проекта «Сохранение самшита колхидского на Западном Кавказе»
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5 июня, во Всемирный день окружающей среды, запланировано высадить 1 тыс. молодых саженцев самшита в зоне естественного произрастания растения на территории Цицинского участкового лесничества. Таким образом площадь насаждений самшита увеличится на 0,5 га.
Организаторами акции выступают Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» и автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа». К ним присоединятся сотрудники управления лесами Адыгеи, республиканского Центра защиты леса, управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Адыгеи и 20 волонтеров. Мероприятие станет третьей акцией по высадке самшита.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. Волонтеры высадили 300 саженцев. В рамках республиканского образовательного форума «Фишт 2.0» высадили 500 саженцев реликтового растения в Цицинском участковом лесничестве.
«Всего в прошлом году высадили 1 тыс. саженцев самшита, которые успешно прижились в дикой природе и перезимовали», — отметили специалисты НПЦ «НАБУ-Кавказ».
Благодаря проведенной работе по созданию искусственных насаждений, началось возрождение самшитовых лесов в России. Их площадь увеличилась на 12% — с 4,2 га до 4,7 га. До конца 2018 года за счет новых посадок планируется увеличить площадь до 6 га.
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