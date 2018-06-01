В Адыгее высадят тысячу саженцев самшита

В Адыгее пройдет очередная акция по увеличению площади самшита в дикой природе в рамках реализации проекта «Сохранение самшита колхидского на Западном Кавказе»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, запланировано высадить 1 тыс. молодых саженцев самшита в зоне естественного произрастания растения на территории Цицинского участкового лесничества. Таким образом площадь насаждений самшита увеличится на 0,5 га. Организаторами акции выступают Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» и автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа». К ним присоединятся сотрудники управления лесами Адыгеи, республиканского Центра защиты леса, управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Адыгеи и 20 волонтеров. Мероприятие станет третьей акцией по высадке самшита. Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. Волонтеры высадили 300 саженцев. В рамках республиканского образовательного форума «Фишт 2.0» высадили 500 саженцев реликтового растения в Цицинском участковом лесничестве.

Читайте также: В Адыгее собрали семена самшита для сохранения генетического материала