В Ялте пропала без вести 24-летняя девушка с татуировкой иероглифов

Полиция Крыма разыскивает пропавшую три недели назад местную жительницу Аллу Дыханову

24-летняя жительница Ялты Алла Дыханова 10 мая ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид пропавшей 20-25 лет, рост 166-167 см, худощавое телосложение, славянская внешность, темные длинные волосы, серо-зеленые глаза, прямой нос, средние губы.

У девушки есть особая примета — татуировка в виде иероглифов на затылке, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Аллы Дыхановой, просят сообщить по телефонам (3652) 667-588, (3654) 22-28-26, +7 (978) 859-59-35 или 102.