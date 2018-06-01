В России на время ЧМ-2018 появится новый дорожный знак

На дорогах России в период подготовки и поведения чемпионата мира по футболу будет действовать новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Новый дорожный знак вводит запрет на движение автобусов, которые занимаются перевозками по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Изменения вступают в силу 1 июня и будут действовать до 17 июля 2018 года.