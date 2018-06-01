В России на время ЧМ-2018 появится новый дорожный знак
На дорогах России в период подготовки и поведения чемпионата мира по футболу будет действовать новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено»
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Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Новый дорожный знак вводит запрет на движение автобусов, которые занимаются перевозками по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Изменения вступают в силу 1 июня и будут действовать до 17 июля 2018 года.
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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.
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