В Сочи из-за проведения ЧМ-2018 перенесут ярмарку выходного дня

В Сочи из-за предстоящего чемпионата мира по футболу перенесут ярмарку выходного дня в микрорайоне Мацеста

«Часть объектов торговли переедет на новые места. В основном это касается ярмарки выходного дня. От железнодорожного вокзала ее перенесут на пустырь под эстакадой. Сейчас там готовят новую площадку», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В администрации подчеркнули, что предприниматели и жители микрорайона не возражают. На новом месте будет создана вся необходимая инфраструктура.

В пресс-службе напомнили, что к приезду гостей чемпионата мира по футболу приводят в порядок весь микрорайон Мацеста. Здесь ремонтируют проезжую часть и тротуары, приводят в порядок газоны, а на клумбах высаживают цветы, убирают незаконно установленные рекламные щиты и чистят и русло реки Мацесты.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала состоится 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.