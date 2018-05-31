В Краснодаре троллейбусы 21 и 31 изменят маршрут вечером 2 июня

Троллейбусы № 21 и 31 в Краснодаре временно не поедут на ул. Российскую

Изменения будут действовать с 21:35 2 июня до 5:00 3 июня в связи с переносом троллейбусной контактной сети на перекрестке ул. Офицерской и Ростовского шоссе в рамках реконструкции Зиповского кольца.

После 20:50 2 июня от ул. Круговой (маршрут № 21) и вокзала «Краснодар-I» (маршрут № 31) троллейбусы будут следовать до депо № 1 на ул. им. Дзержинского и обратно.

После завершения работ, начиная с 5:00 3 июня, троллейбусы начнут следовать из депо по ул. Офицерской и далее по обычной схеме движения — по направлению к ул. им. 40-летия Победы, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.