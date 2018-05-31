OZ МОЛЛ 2 июня устроит OZорной детский день

В честь Дня защиты детей в торгово-развлекательном комплексе OZ МОЛЛ 2 июня состоится праздник — OZорной детский день. Активности подготовлены как для юных гостей, так и для их родителей

Ведущие и аниматоры проведут веселые конкурсы, игры и эстафеты, в числе которых — полоса препятствий из надувных горок и мягких лабиринтов, гигантский волейбол и другие. Любителям футбола предложат забить пенальти в необычные ворота, также на площадке праздника развернется огромная дорожка для боулинга. Все, кто преодолеет спортивные препятствия, получат медаль самого ОZорного участника.

В арт-зоне можно будет принять участие в росписи стен домов яркими картинами и сделать аквагрим, а аниматоры научат, как своими руками сделать яркую вертушку-ветрячок на деревянной палочке.

Детский город профессий «Минополис» устроит катание на пожарной машине, проведет зарядку, организует танцевальный флеш-моб, а также подарит 10 сертификатов на посещение города.

Праздник продлится с 14 до 19 часов, вход на мероприятие свободный. В конце дня организаторы подсчитают спортивные и творческие рекорды, установленные на празднике.

Кроме того, особый подарок подготовил генеральный партнер праздника — универмаг СТОКМАНН. С 31 мая по 3 июня на второй товар из детского ассортимента действует скидка в 50%. На третьем этаже универмага представлено более 50 известных мировых брендов детской одежды и обуви: Kerry, Reima, Lassie, Mayoral, Tommy Hilfiger, Benetton, Crocs, Geox, Guess, Tom Tailor и многие другие. О подробностях акции можно узнать у продавцов-консультантов и на сайте stockmann.ru.