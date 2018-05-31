Жительницу Ингушетии заподозрили в участии в террористической организации в Сирии

Ингушетия

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В Ингушетии в отношении 25-летней женщины возбудили дело, ее подозревают в участии в деятельности террористической организации в Сирии

Следствие полагает, что в апреле 2014 года девушка уехала в Турцию. В июле 2015 года она приехала в Сирию, где добровольно вступила в вооруженную террористическую организацию. По информации следователей, в рядах террористов девушка оказывала им медицинскую помощь, убирала помещения, ремонтировала и стирала обмундирование, готовила пищу.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает РИА «Новости».

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