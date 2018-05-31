В Сочи из грузовика выпали на трассу мешки с цементом
В Сочи на Мамайском перевале 31 мая произошло ДТП с участием грузового автомобиля и большегруза
В ОГИБДД УВД по Сочи сообщили, что в аварии никто не пострадал, однако на проезжую часть выпали мешки с цементом, из-за чего на трассе образовалось реверсивное движение.
Как сообщали Юга.ру, вечером 30 мая большегруз занесло за дорожное ограждение, и он полностью перекрыл единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи.
Сегодня 31.05 утром произошло ДТП на Мамайском перевале. О пострадавших не известно. Обстоятельства выясняются. Благодарим подписчиков за видео. • ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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