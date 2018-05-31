В Сочи из грузовика выпали на трассу мешки с цементом

В Сочи на Мамайском перевале 31 мая произошло ДТП с участием грузового автомобиля и большегруза

В ОГИБДД УВД по Сочи сообщили, что в аварии никто не пострадал, однако на проезжую часть выпали мешки с цементом, из-за чего на трассе образовалось реверсивное движение.

Как сообщали Юга.ру, вечером 30 мая большегруз занесло за дорожное ограждение, и он полностью перекрыл единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи.