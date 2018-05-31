Начальницу управления культуры Абинского района заподозрили в необоснованной трате 280 тыс. рублей

В Абинском районе начальник управления культуры администрации подозревается в превышении должностных полномочий

Следствие полагает, что в марте 2017 года чиновница заключила с генеральным директором одной из организаций 11 договоров на поставку одного комплекта услуг.

«Данные обстоятельства свидетельствуют об искусственном разделении единого заказа на группу однородных с целью ухода от проведения торгов и ограничению конкуренции. Действия подозреваемой привели к необоснованному расходованию денежных средств администрации МО Абинский район в сумме 280 тысяч рублей», — сообщили в СК.

Преступление выявили сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Абинскому району. Женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.