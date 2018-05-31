Чеченскому правозащитнику Титиеву продлили арест на месяц

Чечня

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Старопромысловский суд Грозного до 9 июля оставил под стражей главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра. В отделении «Мемориала» пояснили, что ранее адвокаты просили смягчить меру пресечения. Однако суд счел невозможным применение иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

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Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным.

Оюб Титиев Суд
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