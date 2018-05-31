Чеченскому правозащитнику Титиеву продлили арест на месяц

Старопромысловский суд Грозного до 9 июля оставил под стражей главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра. В отделении «Мемориала» пояснили, что ранее адвокаты просили смягчить меру пресечения. Однако суд счел невозможным применение иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.