В Кавказском заповеднике к ЧМ-2018 подготовили экскурсию о животных в спорте
Кавказский биосферный заповедник к чемпионату мира по футболу разработал новый экскурсионный маршрут «Животные Западного Кавказа в большом спорте»
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Премьера экскурсии состоится 1 июня в экоцентре «Лаура» на празднике, посвященном Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе заповедника.
Кроме того, к открытию готовится маршрут на вершину Фишт, в честь которой назван сочинский стадион, где будут проходить матчи мундиаля.
«Волонтеры и сотрудники Кавказского заповедника на прошлой неделе забросились на приют "Фишт" для расконсервации инфраструктуры и подготовки к летнему сезону. Установлена точка радиосвязи, закреплены штормовые навесы, собраны настилы под палатки. Не будем загадывать, но есть хорошие шансы запустить легендарную 30-ку к первым выходным июня», — рассказали в заповеднике.
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