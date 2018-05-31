В Кавказском заповеднике к ЧМ-2018 подготовили экскурсию о животных в спорте

Краснодарский край

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Кавказский биосферный заповедник к чемпионату мира по футболу разработал новый экскурсионный маршрут «Животные Западного Кавказа в большом спорте»

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Премьера экскурсии состоится 1 июня в экоцентре «Лаура» на празднике, посвященном Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе заповедника.

Кроме того, к открытию готовится маршрут на вершину Фишт, в честь которой назван сочинский стадион, где будут проходить матчи мундиаля.

«Волонтеры и сотрудники Кавказского заповедника на прошлой неделе забросились на приют "Фишт" для расконсервации инфраструктуры и подготовки к летнему сезону. Установлена точка радиосвязи, закреплены штормовые навесы, собраны настилы под палатки. Не будем загадывать, но есть хорошие шансы запустить легендарную 30-ку к первым выходным июня», — рассказали в заповеднике.

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Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны из-за теплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустил первые пешеходные маршруты.

Животные Заповедники Курорты и туризм Сочи ЧМ-2018

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