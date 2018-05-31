На Ставрополье мужчина после ссоры обстрелял семью

В Ставропольском крае объявили в розыск мужчину, который обстрелял родственников

По данным следствия, 27 мая в селе Левокумском 36-летний мужчина поссорился с женой. Во время конфликта он начал стрелять в свою супругу из огнестрельного оружия, выстрелили в ее мать и брата, и скрылся. Пострадавших доставили в больницу, днем 27 мая 53-летняя теща подозреваемого от полученного ранения умерла.

Следователи установили личность мужчины — им оказался Ахмад Даудов, его объявили в федеральный розыск. Следствие просит всех, кто знает, где находится Даудов, сообщить по телефонам: 8(86558)4-38-46 или 8(86543)3-15-90. Фотография разыскиваемого опубликована на сайте следственного управления по региону, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.