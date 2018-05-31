В России из-за сбоя в базе данных 1,5 млн паспортов ошибочно стали считаться недействительными

В МВД России рассказали, что во время объединения баз данных произошел сбой и паспорта некоторых граждан ошибочно могут считаться недействительными

Издание «Коммерсантъ» пишет, что в последние несколько лет в РФ некоторые граждане начали сталкиваться с рядом сложностей при предъявлении паспортов. В официальной базе данных их документы считаются недействительными.

На сайте ГУ МВД России есть сервис «Проверка по списку недействительных российских паспортов». С помощью него можно проверить номер паспорта онлайн или скачать актуальный список недействительных документов. Также можно сообщить об ошибке, если паспорт, по мнению гражданина, является действительным. Счетчик показывает количество скорректированных с помощью граждан сведений. Издание сообщает, что, по данным на вечер 30 мая, официальное число скорректированных сведений о паспорте составило около 1,5 млн.

В МВД России заявили, что проблемы со статусом паспортов возникают из-за технического сбоя. В ведомстве пояснили, что паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года. До 2006 года сведения о документах находились в разных базах данных. Затем их объединили в единую информационную автоматизированную систему «Российский паспорт». Однако в МВД отметили, что тогда в связи с отсутствием должной технической возможности при загрузке информации статус некоторых паспортов поменялся.

В ведомстве добавили, что решить проблему могут сами граждане с помощью сервиса о недействительных паспортах. При необходимости россияне могут получить в полиции официальное подтверждение подлинности их документа.